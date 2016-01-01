اليوم.. المالية تعرض منظومة gfmis في اجتماع الخطة والموازنة

تعقد اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة برئاسة النائبة سيلفيا نبيل لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، اجتماعا لها اليوم الخميس، لعرض وزارة المالية لمنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية gfmis.



وأوضحت سيلفيا نبيل أن وزارة المالية ستقوم بعرض منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية، وكيفية ربطها بوزارة التخطيط والمتاعبة والإصلاح الإداري ومنظومة التعاون الدولي وبنك الاستثمار.



وأضافت نبيل أن منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية gfmis مختصة بإعداد ومراقبة تنفيذ الموازنة إلكترونيًا وذلك من خلال ميكنة الوحدات الحسابية، وهو أمر في غاية الأهمية وخطوة مهمة في إطار تحويل كافة التعاملات الحكومية إلى الكترونية، لمواكبة التقدم، وسهولة متابعتها.