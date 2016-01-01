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محافظات

مدير الدلتا للتأمين الصحي يعزي أسرة ممرضة لقيت مصرعها بالمنصورة

الخميس 05/يوليه/2018 - 11:13 ص
الممرضه المتوفاه
الممرضه المتوفاه
همت الحسينى
قام الدكتور أحمد بهاء الكيلاني مدير عام فرع شمال شرق الدلتا للتأمين الصحى، بزيارة أسرة إيمان محمد البيلي الممرضة بمستشفى المنصورة للتأمين الصحى في قريتها المحمدية بمركز كفر سعد بدمياط والتي كانت لقيت مصرعها أثر حادث أليم يوم الجمعة الماضي اثناء توجهها للعمل بالمستشفى، يرافقه الدكتور مصبح أمين مدير مستشفى المنصورة للتأمين الصحي والسيد عبد المجيد مدير إداري مستشفى المنصورة.

وتوجه مدير عام الفرع والوفد المرافق العزاء للأسرة، مؤكدًا أن الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس مجلس إدارة الهيئة قد كلفت الإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة بفحص مطالب الأسرة، مشيرا الى انه سيتم إعطاءهم كافة الحقوق الكامله لهم.

فيما أكد مدير عام الفرع لأسرة الفقيدة، وقوف إدارة الفرع والمستشفى إلى جوارهم في مصيبهم الأليم سائلين المولى عز وجل للفقيدة الرحمة والمغفرة وللاسرة خالص العزاء.

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