سوني تطرح بالخطأ فيلم Khali the Killer الهندي بموقع يوتيوب

وقعت شركة Sony pictures للانتاج السينمائي في خطأ فادح بقيامها بتحميل الفيلم الهندي Khali the Killer على قناتها الرسمية بموقع يوتيوب بدلا من التريلر.



وظل الفيديو على قناة " سوني" لمدة 8 ساعات قبل قيام القائمين على الشرطة بحذفه، حيث ساعدت تلك الواقعة في زيادة الدعاية الخاصة بالفيلم.



الفيلم من تاليف وإخراج جون ماثوس ومن بطولة ريتشارد كابرال.