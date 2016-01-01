ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

سوني تطرح بالخطأ فيلم Khali the Killer الهندي بموقع يوتيوب

الخميس 05/يوليه/2018 - 11:05 ص
Khali the Killer
Khali the Killer
شروق ابراهيم
وقعت شركة Sony pictures للانتاج السينمائي في خطأ فادح بقيامها بتحميل الفيلم الهندي Khali the Killer على قناتها الرسمية بموقع يوتيوب بدلا من التريلر.

وظل الفيديو على قناة " سوني" لمدة 8 ساعات قبل قيام القائمين على الشرطة بحذفه، حيث ساعدت تلك الواقعة في زيادة الدعاية الخاصة بالفيلم.

الفيلم من تاليف وإخراج جون ماثوس ومن بطولة ريتشارد كابرال.

ترشيحاتنا

طلب إحاطة لصرف علاوات استثنائية للعاملين بالكهرباء

تعرض على إيرادات أفلام العيد الإجمالية بعد عرض 3 أسابيع

درجات الحرارة المتوقعة بمصر وبعض عواصم العالم.. فيديو

والدة المحامي المقتول في الإسكندرية تكشف لـ صدى البلد ملابسات الواقعة.. الأم المكلومة تتهم مافيا الأراضي بالتخلص من نجلها

خناقة بين وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الشاباك

فيديو جراف ..سعر الذهب اليوم فى مصر

الرئيس السيسي يصدق على عدد من القوانين

العاهل البحريني يوجه رسائل إلى السعودية والإمارات والكويت

شوبير: وقوفي مع مجلس الأهلي في الانتخابات لن يمنعني من انتقاده ..فيديو

شاهد.. شاب ينزل مترو الأنفاق ويركب القطار بدراجته النارية

الشرطة الأمريكية تنقذ سيدة تسلقت تمثال الحرية ..فيديو

كثافات مرورية بمحور 26 يوليو .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمات أثرن الجدل باللون الأحمر.. أبرزهن ياسمين صبري

أحذية الـ Wedge تتصدر موضة صيف 2018

20 صورة تكشف أناقة توبا بويوكستون في عيد ميلادها

شاهد.. أزياء راقية من توقيع دار FENDI العالمية

لمحبي الاختلاف.. أفكار ديكور هندي لغرف المعيشة

فيديو

درجات الحرارة المتوقعة بمصر وبعض عواصم العالم.. فيديو
حضري سابليه المحبب للأطفال بمذاق لا يقاوم
رضا عبد العال يكشف المدرب الأنسب لقيادة المنتخب ..فيديو
أغنية جديدة لـ شعبان عبد الرحيم يهاجم فيها فيس بوك ..فيديو
صلاح حسب الله: البرلمان يتجه لتشريع قانون لتشجيع المنتج المصري

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟