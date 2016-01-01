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ديني

أمين الفتوى يكشف عن عقوبة تأخير الغسل من الجنابة لأكثر من يوم

الخميس 05/يوليه/2018 - 11:11 ص
صدى البلد
عمرو مصطفى
هاجم الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، من يتأخر في الغسل من الجنابة بعد الجماع لمدة يوم أو يومين أو أكثر، واصفًا من يفعل ذلك بأنه مُجرم مُرتكب لكبيرة من الكبائر لأنه لا يؤدى الصلاة ويجلب الفقر في المنزل.

وأضاف «ممدوح» خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» للرد على أسئلة المواطنين، في إجابته عن سؤال «ما حكم الزوج الذي لا يغتسل بعد الجماع لمدة يوم أو يومين أو أكثر؟» أن معنى هذا السؤال أنه لا يصلى فهو مجرم، أنه مرتكب لكبيرة من الكبائر وهي ترك الصلاة عمدًا في هذه المدة.

وأشار إلى أنه يجب عليه المبادرة في الاغتسال بعد الجماع ليستطيع ممارسة العبادات المفروضة من الصلوات التي يشترط لكمالها الطهارة.

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