فيفا يلوم مارادونا بسبب تعليقات السرقة

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إنه "يلوم بشدة" الأرجنتيني الأسطورة دييجو مارادونا على تعليقاته بأن فوز انجلترا على كولومبيا في دور الستة عشر لكأس العالم كان سرقة وأن الحكم مارك جايجر لم يكن على مستوى الحدث.



وقال فيفا في بيان: "بعد التعليقات التي أدلى بها دييجو أرماندو مارادونا... يلوم فيفا بشدة الانتقادات لأداء حكام المباراة الذي يعتبره إيجابيا في مباراة صعبة ومشوبة بالعواطف".



وأضاف: "يعتبر فيفا أيضا التعليقات الإضافية والتلميحات غير ملائمة تماما ولا أساس لها على الإطلاق".



وفازت انجلترا بركلات الترجيح بعد 120 دقيقة مليئة بالنزاعات والاحتجاجات على الحكم والتمثيل وإدعاء الإصابة.



وقال فيفا إنه يفعل "كل شيء في قوته من أجل ضمان أن تكون مبادئ اللعب النظيف والنزاهة والاحترام في المقدمة في هذه البطولة".



وفي هذا السياق، قال فيفا إنه "يأسف بشدة لقراءة مثل هذه التعليقات من لاعب كتب تاريخ رياضتنا".



وقال مارادونا إن فوز انجلترا كان "سرقة ضخمة" وإن جايجر "لم يكن من المفترض أن يدير مباراة بهذا الحجم".