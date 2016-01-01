مكتبة الإسكندرية تطلق الموقع الإلكتروني الهيروغليفية خطوة بخطوة

أطلق مركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية، الموقع الإلكتروني "الهيروغليفية خطوة بخطوة" بالتعاون مع إدارة تكنولوجيا المعلومات، وهو أول موقع الكتروني تفاعلي لتعليم اللغة المصرية القديمة، يستهدف الدارسين من طلبة الجامعات والهواة والمهتمين باللغة المصرية القديمة بمختلف مستوياتها. ويتضمن الموقع مادة علمية باللغتين العربية والإنجليزية.



وكان قد تم إطلاق المرحلة الأولى للموقع عام 2015، وهو مشروع طويل الأمد، حيث يتم إثراء محتواه العلمي بشكل مستمر سواء في الدروس التعليمية والاختبارات الملحقة بها أو عدد الكلمات في القاموس أو نماذج من القطع الأثرية.



ويتميز الموقع باحتوائه على قاموس للغة المصرية القديمة يتم تزويده بكلمات جديدة باستمرار. ويحتوي القاموس في الوقت الحالي على أكثر من 6300 كلمة باللغة المصرية القديمة ومرادفاتها.



يُمَكٍّن هذا القاموس التفاعلي المستخدم من البحث عن الكلمات الهيروغليفية سواء باستخدام العلامات الهيروغليفية، والتي يبلغ عددها على الموقع أكثر من 6800 علامة، أو بالقيمة الصوتية للكلمة المصرية القديمة، أو بمعنى الكلمة سواء باللغة العربية أو باللغة الانجليزية.



ويضم الموقع أيضًا مجموعة من الدروس التعليمية تصل إلى 30 درسًا باللغتين العربية والإنجليزية، وقد زودت بمجموعة من الاختبارات التعليمية التي تساعد على تقييم الدارس لنفسه ومعرفة مدى فهمه للدروس.



كما يحتوى الموقع على نماذج لـ 116 قطعة أثرية عليها نصوص هيروغليفية من مختلف المتاحف المصرية والعالمية، وتأتي هذه القطع مصحوبة بنطق لكلمات النص وترجمته؛ وذلك من أجل المزيد من التدريب على ما تعلمه الدارس من دروس وقواعد، بالإضافة الى تمكين المتعلم من التدريب بطريقة عملية على النصوص المكتوبة بخطوط مختلفة عن المكتوبة ببرامج الحاسوب.



ويعكف مركز دراسات الخطوط على إضافة قسم جديد للموقع يشتمل على شرح مُفصَّل للعلامات الهيروغليفية الأساسية وكيف كُتبت على الآثار المصرية القديمة وكيف استخدمت في اللغة المصرية القديمة. ويبلغ عدد هذه العلامات أكثر من 780 علامة.



والجدير بالذكر أن عدد زائري الموقع في تزايد مستمر، إذ بلغ عددهم هذا العام أكثر من 70 ألف مستخدم، وهو ما يؤكد كثرة تفاعل المستخدمين ومدى استفادتهم بالموقع، ويحقق أهداف الموقع في دعم التعليم والتعلم والبحث عن اللغة المصرية القديمة.



ويأتي هذا المشروع استكمالًا لأهداف مركز الخطوط وهي نشر مواقع تعليمية متخصصة لتعليم الخطوط المختلفة، فضلًا عن إخراج كتب تعليمية متخصصة في مجال تعليم الخطوط ككتاب "كيف تقرأ الهيروغليفية" المترجم عن الإنجليزية وصدر عام 2008.