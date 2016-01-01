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حوادث

عاطلان وراء اختطاف طفل من أمام فيلا بالقاهرة الجديدة

الخميس 05/يوليه/2018 - 02:16 م
صورة أرشفية - ضبط
صورة أرشفية - ضبط
كتب محمد صبرى
نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة فى كشف غموض واقعة خطف طفل من امام فيلا بالقاهرة الجديدة، حيث تبين أن عاطلين وراء ارتكاب الواقعة تم ضبطهما، وأمر اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بإحالتهما الى النيابة للتحقيق.

وكان قسم شرطة التجمع الخامس قد تلقى بلاغا من خفير بفيلا قرر بقيام شخصين مجهولين يستقلان سيارة بدون لوحات معدنية بخطف نجله 3 سنوات اثناء لهوه أمام الفيلا عمله صحبة نجل خفير بالفيلا المجاورة لمحل البلاغ.

وفي وقت لاحق ورد له اتصال تليفوني من هاتف محمول " محدد " طلب خلاله المتصل دفع فدية مالية قدرها 300 ألف جنيه نظير إطلاق سراح الطفل.

قام اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لمباحث القاهرة بوضع خطة حيث تم التنسيق مع المبلغ مجاراة المتصل حيث تم الاتفاق علي تخفيض مبلغ الفدية إلي 100 ألف جنيه والتقابل بمنطقة العبور / قليوبية لاستلام مبلغ الفدية وإطلاق سراح الطفل و بإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان المتفق عليه تمكن ضباط فريق البحث من ضبط عاطلين خلال حضورهما لاستلام مبلغ الفدية.

واعترفا المتهمان بارتكاب الواقعة بتحريض من خفير آخر حيث قرر أحد المتهمين أنه علم من الأخير أن والد الطفل يمتلك قطعة ارض " مشتل " وأنه ميسور الحال فخطط لخطف المجني عليه ومساومته على إطلاق سراحه مقابل فدية مالية وفي سبيل ذلك استعان بالمتهم الثاني لتنفيذ مخططه وتم بإرشادهما العثور علي الطفل المخطوف اعلي كوبري الزوامل بمنطقة بلبيس / شرقية كما تم بإرشادهما ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

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