الحاصلات الزراعية: تصدير 1.6 مليون طن موالح خلال 9 شهور بـ 711 مليون دولار

كشف المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عن أن إجمالي الكميات المصدرة من القطاع بلغت نحو 3.598 مليون طن منذ بداية الموسم التصديري "2017-2018" وحتى مايو الماضي بقيمة 1.847 مليار دولار أمريكي.





وأوضح التقرير الصادر عن المجلس، والذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه، أن صادرات الموالح تستحوذ على 45% من الكميات المصدرة من المحاصيل الزراعية خلال الـ 9 أشهر الماضية من الموسم التصديري 2017/ 2018 بنحو 1.623 مليون طن وبقيمة 711.957 مليون دولار أمريكي.





واستحوذت صادرات البطاطس على 20% من إجمالي صادرات الحاصلات الزراعية المصرية منذ بداية الموسم التصديري 2017-2018 وحتى مايو الماضي بنحو 706.995 ألف طن وبقيمة 201.761 مليون دولار أمريكي، والبصل على 12% بنحو 417.621 ألف طن بقيمة 135.874 مليون دولار أمريكي.





وبلغت كمية صادرات مصر من الرومان الطازج نحو 146.682 ألف طن بقيمة 83.905 مليون دولار أمريكي، ومن الفاصوليا الجافة نحو 82.11 ألف طن بقيمة 71.105 مليون دولار أمريكي، ومن الطماطم نحو 72.705 ألف طن بقيمة 37.409 مليون دولار أمريكي، ومن العنب الطازج نحو 56.739 ألف طن بقيمة 107.814 مليون دولار أمريكي.





وسجلت كمية الصادرات من الفول السوداني نحو 43.444 ألف طن بقيمة 71.367 مليون دولار أمريكي، ومن الفول العريض نحو 42.19 ألف طن بقيمة 20.447 مليون دولار أمريكي، ومن زهور القطف ونباتات الزينة والنخيل نحو 40.137 ألف طن بقيمة 50.322 مليون دولار أمريكي، ومن الفراولة الطازجة نحو 27.991 ألف طن بقيمة 63.282 مليون دولار أمريكي.



