نبيلة مكرم: مبادرة نشوفك ونسمعك للتواصل مع المهاجرين.. فيديو

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج، حرصها على لقاء الجاليات المصرية في كل مكان حول العالم، لافتة إلى أنه في فصل الصيف يتوافد العديد من المصريين في الخارج إلى مصر للقاء اسرهم وقضاء اجازة الصيف معهم.



وأضافت "مكرم"، في مداخلة هاتفية، لبرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "DMC"، صباح اليوم الخميس، أنها فكرت في اقامة مبادرة "نشوفك ونسمعك" للتواصل معهم والتعرف على مشاكلهم.



وتابعت: تم انشاء استمارة تسجيل على الصفحة الرسمية للوزارة على الفيس بوك والموقع الرسمي للوزارة، للتعرف على المواطنين اللذي ينوون حضور منتدى للمبادرة، فضلًا عن إجراء ورقة استبيان لمعرفة مشاكلهم وطلباتهم.



وشددت على أهمية التواصل مع المصريين في الخارج لتعظيم الاستفادة منهم، موضحة أنه يجب أن نكون حريصين دائما على التواصل معهم ومتابعة مشاكلهم في كافة الوزارات، وإقامة أفكار ومبادرات وطروحات للتعرف عليهم.