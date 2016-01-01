أوبرا عربي والزفة الإسكندارني يشعلان مسرح ثقافة طنطا

واصلت وزارة الثقافة لليوم الخامس الاحتفال بإفتتاح المركز الثقافي بطنطا التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، والذى تزامن افتتاحه مع الذكرى الخامسة لثورة ٣٠ يونيو بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة واللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.





بدأت أولى فقرات الحفل بعرض أوبريت لفرقة "أوبرا عربى" للمسرح الغنائى التابعة لقصر ثقافة الأنفوشى، حيث قدمت عروض غنائية ذات طابع وطنى من إخراج الموسيقى الفنان محمد مصطفى.





كما شاركت فرقة الحرية للفنون الشعبية التابعة لقصر ثقافة مصطفى كامل بالإسكندرية بتقديم عدد من العروض الفنية التى تعكس التراث والبيئة المصرية وبخاصة التراث السكندرى .





ومن اهم التابلوهات الراقصة التى قدمتها الفرقة "عمار يا إسكندرية، غزل اسكندراني، التنورة، السمسمية، الحصان، حلاوة شمسنا، الصيادين، الزفة الاسكندرانى" تصميم وتدريب الفنان نصر الدين محمد.



