ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

فاو: انخفاض أسعار الأغذية العالمية 1.3% في يونيو

الجمعة 06/يوليه/2018 - 02:02 ص
صدى البلد
رويترز
أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) أن أسعار الغذاء العالمية انخفضت في يونيو حزيران على أساس شهري بفعل تراجع أسعار الذرة والقمح.

وسجل مؤشر فاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 173.7 نقطة في المتوسط الشهر الماضي بانخفاض 1.3 بالمئة عن مايو أيار.

وقالت فاو في بيان "شهدت معظم الأسواق بشكل عام أداء أضعف في الآونة الأخيرة، وهو ما يرجع بدرجة كبيرة إلى زيادة التوترات في العلاقات التجارية العالمية".

وقالت فاو إن من المتوقع أن يصل إنتاج الحبوب العالمي في 2018 إلى 2.586 مليار طن بانخفاض 64.5 مليون طن أو 2.4 بالمئة عن مستوى الإنتاج القياسي في عام 2017.

وقالت فاو "التراجع على أساس سنوي يرجع في الغالب إلى الانخفاض المتوقع في إنتاج الذرة"

ترشيحاتنا

محامي تركي آل الشيخ: بلاغ حول الـ261 مليون جنيه المقدمة لمجلس الاهلى

مبابي يدخل التاريخ من أوسع أبوابه مع الأسطورة بيليه

رد فعل مثير لمدافع البرازيل تجاه تصريح كومباني المستفز

ننشر تفاصيل الحالة الصحية للفنانة هياتم

وزير البترول: 83 اتفاقية خلال السنوات الأربع الماضية

بـ الجنيه..مقارنة بين عقد محمد صلاح ليفربول و رونالدو يوفنتوس

شاهد .. لفات طرح عصرية ومميزة للصيف

للرجال فقط.. نوع من الطعام يعزز الخصوبة والعلاقة الزوجية

الجيش الليبي يبث فيديو حول نجاحه فى القضاء على الإرهاب

حسن كامي: محدش بقى يطلبني للتمثيل

خبير يكشف موعد زلزال مدمر سيضرب إسرائيل

وزير التعليم: إلغاء الثانوية العامة التقليدية بعد سنتين من الآن

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. لفات طرح عصرية ومميزة للصيف

القائم بأعمال نقيب الاجتماعيين لـ صدى البلد: استلمنا النقابة ولا يوجد بها مليم ورفضنا دعم الدولة .. لن نجري انتخابات قبل تعديل القانون .. و3 أسباب رئيسية وراء ارتفاع معدل الجريمة

في عيد ميلادها .. أجمل إطلالات الفنانة أميرة هاني.. صور

الشرطة تبحث عن قاتل طفلة في السادسة من عمرها ذبحت بلا رحمة

أجمل إطلالات الفنانة اللبنانية دارين حمزة في عيد ميلادها.. صور

فيديو

محمد صلاح في حفل خطوبة شقيقه بطنطا.. فيديو
موقف طريف للفنانة نجلاء فتحى و مأذون المشاهير.. فيديو
رئيس صندوق التأمين الاجتماعى: يوضح خطوات صرف المعاشات
مخرج فيلم قلب أمه: كل التفاصيل كانت محسومة قبل التصوير.. فيديو وصور
شاهد.. حسن كامي: اختلاف الديانة أجل زواجي عاما ونصف

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟