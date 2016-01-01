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ديني

الإفتاء: الاقتراض لشراء شقة جائز في حالة واحدة فقط .. فيديو

الخميس 05/يوليه/2018 - 02:08 م
صدى البلد
عمرو مصطفى
قال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء ان السكن من قبيل الحاجات واحيانا يكون من الضروريات ، فإذا كان الاقتراض من البنك لشراء شقة للضرورة القصوى فهذا جائز .

واضاف الورداني خلال اجابته على أسئلة البث المباشر عبر صفحة دار الافتاء: اذا كان الشخص المقترض لشراء الشقة لا يستطيع توفير ثمن الإيجار الجديد المرتفع الثمن، فهذا يجوز له الاقتراض لشراء الشقة بشرط ان يأخذ المبلغ من البنك ويشتري به الشقة مباشرة ، اما إذا كان الاقتراض للاستهلاك فقط فهذا غير جائز ، لأن القاعدة الفقهية تقول: " كل قرض جر نفع فهو ربا" .

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