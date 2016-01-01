الإفتاء: الاقتراض لشراء شقة جائز في حالة واحدة فقط .. فيديو

قال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء ان السكن من قبيل الحاجات واحيانا يكون من الضروريات ، فإذا كان الاقتراض من البنك لشراء شقة للضرورة القصوى فهذا جائز .



واضاف الورداني خلال اجابته على أسئلة البث المباشر عبر صفحة دار الافتاء: اذا كان الشخص المقترض لشراء الشقة لا يستطيع توفير ثمن الإيجار الجديد المرتفع الثمن، فهذا يجوز له الاقتراض لشراء الشقة بشرط ان يأخذ المبلغ من البنك ويشتري به الشقة مباشرة ، اما إذا كان الاقتراض للاستهلاك فقط فهذا غير جائز ، لأن القاعدة الفقهية تقول: " كل قرض جر نفع فهو ربا" .