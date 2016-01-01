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بتر ذراع رضيعة بمستشفي تلا بسبب خطأ طبي وإحالة المدير للنيابة

الخميس 05/يوليه/2018 - 02:08 م
بتر ذراع رضيعة
بتر ذراع رضيعة
محمد احمد
شهدت مستشفى تلا العام بمحافظة المنوفية، حالة إهمال طبي جسيمة لطفلة رضيعة تبلغ من العمر 4 أشهر بعد حجزها في المستشفى حيث كانت تعاني من نزلة برد شديدة وإرتفاع في درجة الحرارة حيث تم إعطاؤها حقنة بالخطأ بالذراع أدت إلي ضمور في شرايين الذراع اليمنى.

وحرّر والد الطفلة محضر بمركز شرطة تلا يتهم فيه مدير المستشفى والممرضة التي تعاملت مع حالة الطفلة بالإهمال وتم التحفظ عليهما بقسم الشرطة تمهيدا لعرضهم على النيابة.

وطالب محمد مصطفى الصياد عم الطفلة بتوفير أطباء لمتابعة حالة الطفلة، مشيرا إلى أنه بعد الواقعة توجهت أسرتها بها إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي مرتين وأكد الفريق الطبي أنه سوف يتم بتر ذراع الطفلة المصابة بالضمور لتأخر حالتها مشيرا إلى أنه يجب محاسبة كافة المتورطين في الواقعة.

من جانبه كلف الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية بتشكيل فريق طبى بمديرية الصحة لمتابعة الحالة الطبية للطفلة سلمى سعد مصطفى الصياد من كفر قرشوم مركز تلا.

كما وجه بتشكيل فريق من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام لمرافقة الحالة منذ حدوث الواقعة والتواصل مع أسرتها والعمل على توفير كافة الإحتياجات اللازمة لحين تلقى العلاج المناسب لها ،مؤكدًا على أنه لا تهاون مع المخطئ وتوقيع أقصى العقوبات الرادعة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

فيما قال الدكتور حسين ندا نقيب أطباء المنوفية على صفحته الشخصية" إنه للأسف تم حجز الدكتور مدير مستشفى تلا المركزى بقسم شرطة مركز تلا للعرض على النيابة بتلا حسب تعليمات المحامى العام كما عرفنا وليس له اتهام مباشر فى القضية المعروضة وفشلت كل المحاولات لأخذ الإقرار اللازم عليه وعلينا بالانصراف من المركز والعودة للعرض على النيابة وتاسف النقابة لهذا الموقف التعسفى حيث المدير لا دور له فى الإجراءات الفنية التى تتم فى الاقسام المختلفة".

وأكد الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية، أنه أرسل فريق طبي لإحضار الطفلة من مستشفي تلا الى مستشفي الجامعة بشبين الكوم وتم عمل فريق طبى اطفال واوعية دموية ومخ واعصاب لمتابعتها وصدر القرار بحتمية بتر ذراع الطفلة لتاخرها يوم عن اسعافها، موضحا أنه سيقوم بزيارتها مساء اليوم للاطمئنان على صحتها".
بتر ذراع رضيعة بمستشفي تلا بسبب خطأ طبي وإحالة المدير للنيابة
بتر ذراع رضيعة بمستشفي تلا بسبب خطأ طبي وإحالة المدير للنيابة
بتر ذراع رضيعة بمستشفي تلا بسبب خطأ طبي وإحالة المدير للنيابة
بتر ذراع رضيعة بمستشفي تلا بسبب خطأ طبي وإحالة المدير للنيابة

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