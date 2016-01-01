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تحرير 367 محضرا تموينيا لمستودعات غاز ومخابز بدمياط

الخميس 05/يوليه/2018 - 01:59 م
محضر تموينى
محضر تموينى
زينب الزغبي
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، حملات على الأسواق للتأكد من مدى الالتزام بالأسعار والتحقق من صلاحيات السلع المعروضة لدى التجار، بالإضافة إلى الإشراف على مستودعات الغاز بنطاق المحافظة. 

وأوضح بيان، أن ذلك يأتي للتأكد من توافر الغاز والالتزام بالاسعار والموازين المقررة واسفرت تلك الحملات عن تحرير53 محضرا لافران العيش لمخالفاتها للوزن وعدد244 محضرا لمحال تجارية لمخالفتها وعدم الالتزام بالجودة والاسعار وكذلك 70 محضراً لمستودعات الغاز لمخالفاته لوزن الاسطوانات. 

واتخذت الاجراءات الازمة حيال المخالفين.

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