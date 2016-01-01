تموين الإسكندرية: حملاتنا المكثفة جعلت الأسعار تحت السيطرة

أكد سليمان الطيب مدير عام الرقابة بمديرية التموين الإسكندرية، أن المديرية تقوم بشن العديد من الحملات التفتيشية على الأسواق بشكل دوري ومستمر للتأكد من التزام التجار بالأسعار المقررة للسلع الغذائية، بدون زيادات من تلقاء أنفسهم.



وأشار "الطيب"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه تم تشكيل مجموعات عمل للتأكد من انتظام العمل بمستودعات البوتاجاز لمنع التلاعب فى الأسعار واستغلال المواطنين، منوها أنه يتم ضح 47 ألف إسطوانة بوتاجاز يوميا.



ولفت إلى أن المحافظة والتموين عقدا اجتماعا سابقا مع أعضاء الغرفة التجارية لمطالبتهم بتحديد نسب الزيادة المقررة على نيلون النقل بعد ارتفاع أسعار المحروقات.



وأكد على أن فرق المتابعة بالمديرية تقوم بالحملات التفتيشية المفاجئة من الأحياء والمرور والتموين والمحافظة على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لمتابعة الموقف ورصد أي مشكلات أو أزمات والتأكد من بيع أسطوانة البوتاجاز بالسعر الرسمي 50 جنيها وخارج المستودع للموزعين 55 جنيها.



وعن المنطقة اللوجيستية لتخزين السلع الغذائية والحبوب، أوضح أن هيئة ميناء الإسكندرية تواصل أعمال مشروع إنشاء المركز اللوجيستى على مساحة 400 فدان، حيث من المقرر أن تصل القدرات التخزينية للمشروع إلى 1.1 مليون طن من بينها 130 ألفا لمحطة لتداول الأغذية الطازجة والمبردة والمجمدة ومحطة لتداول الزيوت والحاصلات والغلال والمواشى الحية بواقع 150 ألف طن، والمركز اللوجيستى والصناعى للسلع الغذائية والبضائع العامة بطاقة 820 ألف طن.