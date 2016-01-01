ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة

اعلنت هيئة ميناء دمياط ،في بيان صادر عنها اليوم، استقبال ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و8 سفن بضائع عامة ، بينما غادر سفينتا حاويات و8 سفن بضائع عامة ، وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة، بالإضافة إلى 12 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.



وأشارت الى مغادرة 751 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 41310 طن من البضائع العامة منها 33 سيارة نقل محملة بـ 1450 طن قمح ، وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 69160 ، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 19564 طنا.



كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 9500 طن يوريا و6000 طن ألواح جبس و1030 طن بوتاسيوم و5150 طن فوسفات و3100 طن كسب فول صويا.



كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 147 حاوية مكافئة وحركة الوارد 492 حاوية مكافئة ، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1106 حاوية مكافئة،بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 9800 طن ذرة و13882 طن حديد و3198 طن خشب و3500 طن كسب عباد و36 طن قطع غيار.