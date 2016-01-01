وصول وسفر 4330 راكباً بموانئ البحر الأحمر وتداول 400 شاحنة

صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهى مسرة، بوسيدون اكسبريس، نما اكسبريس وعلى متنهما 461 راكبا و108 شاحنة بضائع و3 شاحنة عفش ركاب و32 سيارة بينما تغادر السفينتان الرياض و الحرية2 وعلى متنهم 470 راكبا و 80 شاحنة و 18 سيارة .





فيما شهد الميناء بالامس استقبال السفينتين الرياض و الحرية2 وعلى متنهم 346 راكبا او 27 شاحنة بضائع و 4 شاحنة عفش ركاب و 61 سيارة وغادرت ثلاث سفن و هى مسرة ، بوسيدون اكسبريس ، نما اكسبريس و على متنهم 963 راكبا و 75 شاحنة و 18 سيارة .





كما استقبل ميناء الغردقة العبارة القاهرة و على متنها 519 راكبا و 52 سيارة بينما شهد الميناء بالامس مغادرة العبارة القاهرة و على متنها 165 راكبا و 32 سيارة .





على جانب آخر، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 1406 ركاب و تداول 103 شاحنات حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين ايلة و بريدج وعلى متنها 313 راكبا و21 برادا و6 تريلات و50 سيارة .



