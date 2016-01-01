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حوادث

معاقبة ٤ مسؤولين بضرائب الأقصر لإهدار المال العام

الخميس 05/يوليه/2018 - 02:11 م
محاكمات - أرشيفية
محاكمات - أرشيفية
محمد زهير
غرمت المحكمة التأديبية العليا، رئيس منطقة ضرائب الأقصر ورئيس اللجنة الثالثة لمصلحة الضرائب سابقًا بغرامة تعادل ٣ أضعاف الأجر الذي كان يتقاضاه كما خصمت أجر شهر من راتب ٣ متهمين اخرين أعضاء باللجنة الثالثة التابعة لمصلحة الضرائب العامة بالأقصر، وذلك عن تهم إصدار قرارت تخالف الواقع في خفض قيمة الضرائب المستحقة على الممولين من خلال التلاعب في الأوراق وتدوين ما هو منافي للواقع وترتب على ذلك ضياع اموال الخزينة العامة للدولة واهدارها والإضرار بمصلحة الضرائب.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين ، وسكرتارية محمد حسن ، جابر محمد.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأن المتهمين الأربعة اشتركوا فيما بينهم بالإهمال في أداء الأعمال المنوطة بهم ولم يراعوا الدقة واليقظة في حسابات الضرائب لدي الممولين مما ترتب عليه مخالفة قانون الخدمة المدنية الذى شدد على قيام الموظف بواجباته وفي حالة المخالفة يجب احالته تأديبيًا.

وأضافت حيثيات الحكم أن المتهمين الأربعة أهملوا في أداء العمل المنوط بهم، حيث قام المتهم الأول بصفة رئيس اللجنة الثالثة التابعة لمصلحة الضرائب العامة بمنطقة الأقصر بإصدار قرار في طعن خاص بالممول الذي يعمل طبيب أسنان حيث قام بتخفيض عدد حالات المرضى الذين قام بعلاجهم أثناء سنوات العمل المطلوب عنها ضرائب من خلال تخفيض عدد حالات خلع الأسنان العادي والحشو العادي وكذلك خفض عدد الحالات الذي قام الطبيب بتركيب أسنان لهم وذلك بالمخالفة لأقوال الطبيب الممول مما ترتب عليه تدنى ارباحه عن سنوات العمل المطلوب فيها تأدية الضرائب المستحقة وبالتالي خفض قيمة الضرائب الواجب تحصيلها منه مما ترتب عليه إهدار المال العام.

وأشارت المحكمة إلى اطمئنانها الى ثبوت قيام الاربع متهمين بآلتهم الموجه اليهم حيث تبين لها قيام باقي المتهمين بزيادة قيمة المصروفات الادارية للمشمولين عن سنوات العمل المستحقة اداء الضرائب عليها مما ترتب عليه خفض قيمة الضرائب المطلوب سدادها منهم وذلك بدون مبرر قانونى او واقع من القانون.

وبالتالي رأت المحكمة أن المتهمين الأربعة يكونون بهذه التصرفات ارتكبوا مخالفات مالية جسيمة منذ عام ٢٠٠٣ حتى عام ٢٠١٢ بالمخالفة لتعليمات العمل المنظمة لمصلحة الضرائب، حيث يوجد قواعد وأسس يجب اتباعها في تسيير العمل الا أنهم ضربوا بهذه القواعد عرض الحائط من خلال مخالفة أقوال الممولين والبيانات الواردة بالملفات المقدمة وترتب عليه الهبوط بأرباح الملفات لخفض قيمة الضريبة فكان لازمًا عليهم اداء عملهم بيقظة وفطنة وتبصرة لبذل أقصى مجهود للحرص على أداء العمل المنوط بهم ومراعاة الامانة المفترض توافرها في كل موظف يشعل منصب.

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