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حوادث

تعديلات قانون النظافة العامة أمام الحكومة

الخميس 05/يوليه/2018 - 02:28 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
محمد زهير
انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة ، من مراجعة تعديلات قانون النظافة العامة ، لوضعه في شكله القانونى السليم طبقًا للمبادئ الدستورية والأعراف القانونية ، وتم إرساله للحكومة تمهيدًا لإصداره.

وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع ، أن المادة الاولى حددت الرسم الشهرى الذي يتم تحصيله على ان يكون من ٤ جنيهات الى ٣٠ جنيهًا شهريًا بالنسبه للوحدات السكنية ، ومن ٣٠ جنيها الى ١٠٠ جنيه شهريًا للوحدات التجارية المستقلة ، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة.

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