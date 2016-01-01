تعديلات قانون النظافة العامة أمام الحكومة

انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة ، من مراجعة تعديلات قانون النظافة العامة ، لوضعه في شكله القانونى السليم طبقًا للمبادئ الدستورية والأعراف القانونية ، وتم إرساله للحكومة تمهيدًا لإصداره.



وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع ، أن المادة الاولى حددت الرسم الشهرى الذي يتم تحصيله على ان يكون من ٤ جنيهات الى ٣٠ جنيهًا شهريًا بالنسبه للوحدات السكنية ، ومن ٣٠ جنيها الى ١٠٠ جنيه شهريًا للوحدات التجارية المستقلة ، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة.

