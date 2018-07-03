انطلاق اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بجامعة طنطا

أعلن الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع ، رئيس جامعة طنطا ، عن فتح باب التقديم لاختبارات القدرات المؤهلة للقبول بكلية التربية النوعية بقسمي التربية الفنية والتربية الموسيقية وكلية التربية الرياضية اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 3/7/2018 حتي يوم الاثنين 23/7/2018 للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة عام 2018.



من جانبه أكد "سبع"، أن هذه الاختبارات يتم تصحيحها الكترونيًا حرصًا على تطبيق معايير الشفافية والعدالة بين الطلاب المتقدمين.



هذا ويقوم الطالب بالدخول علي الموقع الالكتروني www.tansik.egypt.gov.eg من اي مكان لتسجيل الاوراق المطلوبة.