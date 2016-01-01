وزارة البترول تكشف موعد سداد مستحقات الأجانب بشكل كامل

كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن موعد سداد مستحقات الشركاء الأجانب بشكل كامل، مشيرا إلى أن الأمر سيتم خلال حدود عامين ونصف من الآن، أي بنهاية 2019.



وأضاف الملا، خلال مؤتمر صحفي، ان الوزارة نجحت في خفض مستحقات الشركاء لتصل الى أقل معدل منذ يونيو ٢٠١٠، حيث بلغت آنذاك نحو ١.٣٥٠ مليار دولار، وأن ذلك يساهم في تشجيع شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر على زيادة استثماراتهم في السوق المحلي.



وأشار الملا، إلى أن وزارة البترول تمكنت بنهاية العام المالي الماضي من خفض مستحقات الشركاء الأجانب لتصل إلى ١.٢ مليار دولار، مقابل ٢.٤ مليار دولار بنهاية يونيو ٢٠١٧.





