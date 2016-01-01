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اقتصاد

طارق الملا: الانتهاء من آلية تسعير المواد البترولية قريبا

الخميس 05/يوليه/2018 - 01:59 م
المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا
مايكل عياد
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تعمل حاليًا على الانتهاء من آلية تسعير المواد البترولية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى ضرورة إيجاد معادلة سعرية لكل منتج.

وقال الملا خلال مؤتمر صحفي منعقد بمقر الوزارة، الخميس، إن تلك المعادلة تتضمن احتساب نسبة الاستيراد وفقا لخام برنت وسعر الصرف والتي تمثل نحو ٨٥٪؜ من تلك المعادلة، على أن تمثل الأعباء الداخلية نحو ١٥٪؜.

وبحسب المُلا، فإن تلك المعادلة ستنشر بشكل دوري لتحديد أسعار المواد البترولية "هذه الالية مازالت تحت الدراسة، ومازال أمامنا وقت لتطبيقها".

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