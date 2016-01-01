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محافظات

المنيا تعلن الحرب على المباني المخالفة بأبو قرقاص

الخميس 05/يوليه/2018 - 02:06 م
حملة لإزالة التعديات
حملة لإزالة التعديات بالبناء
ايمن رياض
نفذت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص، بالمنيا، حملة لإزالة التعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية في المهد.

وقال العقيد محمد صلاح رئيس المركز، إنه تم تنفيذ حملة إزالة في المهد ضد التعديات الموجودة بالوحدة القروية بأتليدم والوحدة القروية لنزلة أسمنت برئاسة أشرف حسانين رئيس الوحدة القروية بأتليدم وبدر سيد رئيس الوحدة لقروية لنزلة أسمنت.

وأضاف أن الحملة أسفرت عن تنفيذ حالتين ازالة تعد على أراضي زراعية بمساحة 6 قراريط و12 سهما بقرية نزلة أسمنت، وحالة تعدى واحدة على أراضي زراعية بمساحة قيراط بقرية أتليدم.

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