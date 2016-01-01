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محافظات

إغلاق 6 مصانع دون ترخيص في حملة تموينية بالقليوبية

الخميس 05/يوليه/2018 - 02:05 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
شنت مباحث التموين بالقليوبية حملة مكبرة علي المصانع الغير مرخصة اسفرت عن غلق ٥ مصانع بدون ترخيص تعمل في مجالات وانشطة مختلفة.

وكانت المعلومات قد وردت لإدارة مباحث التموين بالقليوبية بقيام عدد من مصانع بير السلم بتقليد الماركات الشهيرة وقيام اصحابها ومديريها بإدارتها بدون ترخيص.

وتم ضبط محمد.ح " المسئول عن مصنع لتصنيع الأحذيه بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص وضبط بحوزته 2 ماكينة تصنيع أحذية و 500 قالب خشب و 100 زوج أحذيه حريمي تحت التجهيز و500 زوج أحذيه حريمي منتج نهائي.

كما تم ضبط احمد م." المسئول عن مصنع لتصنيع الكرتون وذلك لادارته المصنع بدون ترخيص ونبيل ن.ع" المسئول عن مصنع لتصنيع الملابس الداخليه وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص .

وكذلك ضبط " علاء ا" المسئول عن مصنع حلويات شرقية وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص ومحسن ع" المسئول عن مصنع لتصنيع البدل الرجالى بدائرة مركز طوخ وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص وابراهيم ح." المسئول عن مصنع لتصنيع الشنط البلاستيك وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص.

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