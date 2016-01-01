المركزي": الاحتياطي النقدي يرتفع 120 مليون دولار في يونيو الماضي

أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي لديه بنهاية شهر يونيو الماضي بمقدار 120 مليون دولار أمريكي ليصل إلى 258ر44 مليار دولار أمريكي مواصلا بذلك تحطيم أرقامه القياسية السابقة ومرتفعا للشهر الـ 32 خلال الـ 33 شهرا الماضية، وهب أكبر سلسلة ارتفاعات متتالية في تاريخ البنك المركزي المصري .

وقال مصرفيون، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي يرجع إلى حسن إدارة مسئولي البنك المركزي لملف السياسة النقدية والاحتياطي النقدي، مع الالتزام بسداد كافة الالتزامات الخارجية.

وكان وزير المالية محمد معيط، قد صرح بأن مصر تسلمت قبل أيام الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار أمريكي، من إجمالي قيمة القرض البالغة 12 مليار دولار أمريكي.