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اقتصاد

طارق الملا: الحكومة مديونة لنا بـ130 مليار جنيه

الخميس 05/يوليه/2018 - 02:18 م
المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية
مايكل عياد
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن المستحقات المالية للوزارة لدى الجهات الحكومية المختلفة بلغت نحو ١٣٠ مليار جنيه حتى الآن، مشيرا إلى أن تلك الديون داخلية بين جهات الحكومة.

وأضاف الملا، خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، عملية تحصيل مثل تلك المستحقات تخضع لمعايير معينة، تضعها الحكومة برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، وتخضع للعديد من الاعتبارات المختلفة، والتي يراعى بها الكثير من الأمور.

وكان وزير البترول قد أعلن عن انخفاض مستحقات الشركاء الأجانب إلى 1.2 مليار دولار، وهو أقل معدل من عام 2010.

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