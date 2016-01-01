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محافظات

محافظ القاهرة: تطوير 69 شارعاً وميداناً.. و4 مشروعات جديدة جاهزة للافتتاح

الخميس 05/يوليه/2018 - 02:17 م
المهندس عاطف عبد
المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
عبد العزيز جمال - عدسة / هدير عبده
أعلن المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أن هناك عددًا من المشروعات جاهزة للافتتاح أبرزها مشروع المحروسة 1 السكني وتطوير كوبرى الجلاء وموقف السلام وجراج روكسى وعدد من الأسواق الحضارية الجديدة.

وأوضح محافظ القاهرة أنه جار العمل على تطوير 69 شارعًا رئيسيًا وميدانًا أبرزها شارع عباس العقاد وكوبرى الجلاء وتطوير ميدان وكوبرى السيدة عائشة، وإحياء مسار العائلة المقدسة بالقاهرة وتطوير كوبرى المطرية وتطوير كوبرى شمال طرة بجنوب القاهرة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الان بحضور المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة ومرور 1049 عاما على تأسيسها، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة.

ويستعرض المحافظ خلال المؤتمر، انجازات المحافظة والموقف التنفيذى للمشروعات التى أنشأتها المحافظة خلال هذا العام، وسيتم افتتاحها خلال أيام.

ومن المقرر أن يؤدى محافظ القاهرة صلاة الجمعة بمسجد محمد على بالقلعة، فى إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومى، كما سيتم تنظيم مبادرة نعم من أجل مصر، والتى من المقرر لها أن تبدأ الأحد القادم بجامعة عين شمس، وتستمر لمدة 5 أيام.

وقال عبد الحميد، إن المحافظة تحتفل بعيدها القومي يوم السادس من يوليو من كل عام والذي يوافق تاسيس القاهرة منذ 1049 عاما، وذلك في عهد الخليفة الفاطمى عام 969 م.

وتابع: "قبل ذلك كانت القاهرة موجودة وليس في مكانها الحالي، وجاءت الدولة الفاطمية ووضع جوهر الصقلي قاهرة المعز، وجاء اختيار الاسم بناء على أن القاهرة تقهر كل أعدائها".

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