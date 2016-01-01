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تصحيح اختبارات القدرات إلكترونيا بجامعة طنطا

الخميس 05/يوليه/2018 - 02:24 م
تصحيح اختبارات القدرات
تصحيح اختبارات القدرات الكترونيًا بجامعة طنطا
أحمد على
أعلن الدكتور سمير الخويت، عميد كلية التربية بجامعة طنطا، عن التعاون بين كليتي التربية والتربية النوعية، في تصحيح اختبارات القدرات لطلاب الثانوية الجدد الراغبين في الالتحاق بقسمي التربية الفنية والتربية الموسيقية بكلية التربية النوعية.

وأوضح "الخويت" أنه يتم تصحيح الاختبارات الكترونيا باستخدام جهاز تصحيح بمقر وحدة تطوير نظم تقويم الطلاب والامتحانات بالكلية ، بحضور الدكتور عبد الفتاح سعد عبد الرحمن مدير الوحدة وبمشاركة فريق من أساتذة كلية التربية النوعية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع، رئيس الجامعة، بضرورة الالتزام بمعايير الموضوعية والشفافية في عملية التصحيح بالإضافة إلى كسب الوقت لتخفيف المعاناة عن الأساتذة في حالة التصحيح اليدوي.

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