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محافظات

غلق إدارى لـ9 منشآت دون ترخيص في بني مزار بالمنيا

الخميس 05/يوليه/2018 - 02:19 م
غلق محل - صورة ارشيفية
غلق محل - صورة ارشيفية
ايمن رياض
نفذت الوحدة المحلية لمركز بني مزار في المنيا، 9 قرارات غلق إدارى لمنشآت بدون ترخيص.

كما نفذت الوحدة المحلية اعمال نظافة وتمهيد للطرق ورفع مخلفات اتربة بقرية المودة التابعة للوحدة المحلية بأبو جرج.

وقاد المهندس على غلاب رئيس مركز ديرمواس، حملة نظافة مكبرة بشوارع المدينة والقرى و أزالت الوحدة المحلية بالتعاون مع الإدارة الزراعية التعديات على مساحة قيراطين أراضى زراعية بنزلة البدرمان، وذلك بهدف الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية داخل زمام المركز.

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