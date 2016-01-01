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أخبار العالم

البرلمان المقدوني يصوت لصالح تغيير اسم البلاد

الخميس 05/يوليه/2018 - 02:26 م
علم مقدونيا
علم مقدونيا
أحمد محرم
ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن أغلبية أعضاء البرلمان المقدوني صوتوا اليوم مرة أخرى بالموافقة على الاتفاق المبرم مع اليونان بشأن تغير اسم الجمهورية بإجمالي 69 صوتا من أصل 120.

ونقلت الوكالة عن المكتب الصحفي للبرلمان المقدوني أن رئيس الجمعية التشريعية المقدونية طلعت جعفري قال "صوت 69 من الـ 120 بنعم، وتم تمرير الوثيقة، وانتهت الجلسة على هذا".

وكان الرئيس المقدوني جورجي إيفانوف قد رفض رسميا التوقيع على الاتفاق الذي صادق عليه النواب مع اليونان، واصفا إياه بأنه "ضار وغير دستوري"، ووفقا للدستور، أعيدت الوثيقة إلى النواب لإعادة التصويت اليوم.

ووقع وزيرا خارجية اليونان، نيكوس كوتزياس، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، نيكولا ديميتروف، يوم 17 يونيو، اتفاقية حول الاسم الدستوري الجديد للبلاد، جمهورية مقدونيا الشمالية. ووفقا لأطراف الاتفاقية، فإنه يمثل بداية حقبة جديدة في العلاقات بين البلدين.

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