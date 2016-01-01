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أخبار العالم

السعودية تستضيف مؤتمرا دوليا لبحث سلام واستقرار أفغانستان

الخميس 05/يوليه/2018 - 05:23 م
أفغانستان
أفغانستان
ا ش ا
تستضيف المملكة العربية السعودية "المؤتمر الدولي للعلماء المسلمين حول السلام والاستقرار في جمهورية أفغانستان" وذلك في مدينة جدة ومكة المكرمة يومي 10 و11 يوليو الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن المؤتمر الذي يقام استنادا إلى قرارات القمة الإسلامية ومجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلام، ويحضره قادة علماء الدين في أفغانستان، ونخبة من العلماء المسلمين من أنحاء العالم، يهدف إلى المساعدة في جهود تحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان، وإدانة الإرهاب والتطرف العنيف في جميع أشكاله وتجلياته، وذلك على أساس تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.

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