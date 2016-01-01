خطة للتوسع في زراعة المحاصيل بأرض الفيروز

حدثت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي طفرة تنموية فى الرقعة الزراعية بجنوب سيناء خلال ال4 أعوام الماضية فاتسعت الرقعة الزراعية في طور سيناء ورأس سدر ونويبع وخاصة فى زراعة الزيتون والموالح وأشجار النخيل وخاصة بعد وعد الدولة بتقنين الأوضاع في سيناء للمزارعين.



وقال على الجندي أمين الجمعية الزراعية بطور سيناء إن الجمعية التي أنشئت حديثا تقدم خدمات للمزارعين بطور سيناء من بينها توزيع المبيدات والأسمدة ومشيرا إلى أنه سوف يتم عقد ندوات إرشادية للمحاصيل الزراعية التي تصلح فى جنوب سيناء .



طالب الجندي إدارة نفق الشهيد أحمد حمدي بتسهيل دخول الأسمدة والمبيدات وخاصة اليوريا.



وأكد المهندس أيمن المغربي الخبير الزراعي بجنوب سيناء أن نجاح مزارع طور سيناء غيرت سياسة الدولة وبدأت تهتم بالزراعة حيث إن طور سيناء سوف تنجح بها زراعة البلح المجدول الأغلى سعرا والذى يناسبه طقس طور سيناء والوادي الجديد والقصيم بالسعودية لوجود تيارات هوائية ساخنة.



وأضاف المغربي إنه بعد التنمية الكبيرة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى سيناء ومن بينها 6 أنفاق جديدة تكلفت المليارات علاوة ازدواج طريق "النفق –شرم الشيخ" مما يدل على ان الدولة عازمة على الاستثمار والتنمية فى سيناء.



وأكد المغربي أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قام بتغير فكر الدولة من استحالة الزراعة بطور سيناء وذلك بقيامه بعدة مقابلات لوزراء الزراعة وبدعوة الوفود الأجنبية لزيارة مزارع طور سيناء سواء من " بيلا روسيا- واليونان –اسبانيا- والسعودية- والاردن" علاوة على انه قام بتسهيل اجراءات التقنين وتركيب العدادات الكودية.



