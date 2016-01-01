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برلمان

برلماني يطالب الحكومة بالكشف عن عدد الشركات المقرر طرحها بالبورصة

الجمعة 06/يوليه/2018 - 08:17 ص
النائب إبراهيم عبد
النائب إبراهيم عبد النظير
أمينة الدسوقى
قال النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن الحكومة الجديدة تحدثت بكل شفافية أمام البرلمان خلال إلقاء خطابها على النواب، إلا أن هناك بعض الأمور الواجب على الحكومة توضيحها التى من أهمها، ما يخص طرح الشركات الحكومية بالبورصة في الربع الأخير من العام الحالى.

وتابع نظير فى تصريح لـ"صدى البلد"، أنه لابد من توضيح عدد الشركات التى سيتم طرحها فى البورصة، وما هى القطاعات، وأسباب الطرح، وما هى مبررات ذلك.

وأشار النائب إلى الدولة تسعى لإنشاء صندوق مصر السيادى لمواجهة الازمات، فضلا عن استغلال الأصول الغير مستغلة فى الدولة، وخاصة أن هناك الكثير من الوزارات التى سيتم نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة وعليه لابد من استغلال تلك المبانى.

وكانت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، قالت إن الحكومة ستبدأ برنامج طرح الشركات الحكومية في البورصة خلال الربع الأخير من العام الحالي.

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