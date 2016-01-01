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ديني

حكم الوسوسةُ في الوضوء والصلاة

الجمعة 06/يوليه/2018 - 02:00 ص
حكم الوسوسةُ في الوضوء
حكم الوسوسةُ في الوضوء والصلاة
محمد شحتة
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الوسوسةُ في الوضوءِ والصلاةِ من الشيطان، والواجبُ عدمُ الالتفاتِ إليها وإكمالُ الوضوء والصلاة.

واستشهد المركز، بما ثبتَ عن النبيِ صلّى الله عليه وسلّم أنه شُكِيَ إِلَيهِ الرَّجُلُ، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلاَةِ؟ قَالَ: "لاَ يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِد رِيحًا"(متفق عليه)

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرُجَنَّ مِن المسجدِ حتى يسمعَ صوتًا أو يجد ريحًا".

جاء هذا ردا على سؤال ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى يقول صاحبه "ما حكم الوسوسة فى الوضوء والصلاة؟

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