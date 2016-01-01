هاني الناظر: 4 أمراض ليس لها علاج.. فيديو

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس مركز البحوث الأسبق واستشاري الأمراض الجلدية، إن هناك 4 أمراض جلدية ليس لها علاج، وهي الشعر الأبيض والصلع الوراثي والمسام الواسعة وجلد الوزة المحبب في ذراع الفتيات، موضحا أن تلك الأمراض وراثية وليس لها أدوية ولا علاج.



وأضاف الناظر خلال حواره ببرنامج أخر الأسبوع المذاع على قناة دريم، أن الشيب المبكر ظاهرة وراثية تصاب به عائلات بعينها وهي صفة وليس مرضا وبالتالي لا يوجد علاج له حتى الآن.



وأشار إلى أن اى شخص يؤكد أن تلك الأمراض لها علاج يعتبر كاذبا، ويجب على الشباب عدم الاستماع لهؤلاء الأشخاص الذين يسعون إلى الحصول على الأموال فقط.