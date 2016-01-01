ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

السعودية تخفض سعر البيع للخام العربي الخفيف لآسيا في أغسطس

الجمعة 06/يوليه/2018 - 06:03 ص
رويترز
قالت شركة أرامكو السعودية إنها خفضت سعر بيع خامها العربي الخفيف في الشحنات المتجهة إلى الزبائن الآسيويين لشهر أغسطس آب 0.20 دولار للبرميل مقارنة مع شهر يوليو تموز ليصل إلى علاوة قدرها 1.90 دولار للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي.

وخفضت أرامكو سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا بمقدار 0.45 دولار في شحنات أغسطس آب مقارنة مع الشهر السابق إلى سعر برنت مخصوما منه 2.85 دولار للبرميل.

وتَحدد سعر الخام العربي الخفيف لشهر أغسطس آب في الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة عند 0.80 دولار فوق مؤشر أرجوس للخامات العالية الكبريت، بما يقل عشرة سنتات للبرميل عن الشهر السابق.

ترشيحاتنا

أحداد يطير إلى المغرب للمشاركة فى مؤتمر الدفاع الحسني

مرصد الأزهر: نتنياهو يعطي الضوء الأخضر لأعضاء الكنيست لاقتحام القدس

للرجال فقط.. نوع من الطعام يعزز الخصوبة والعلاقة الزوجية

مأذون المشاهير يكشف كواليس طلاق نور الشريف وبوسى..فيديو

حبس عاطل لاتهامه بتزوير مستندات حكومية

السلطات السعودية تلقي القبض على متحرش البلاي ستيشن

الصحة تنفي تأجيل تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد

مدرب إنجلترا : فاردي ربما يغيب ضد السويد فى مباراة غدا

محكمة إسرائيلية تجمد قرار هدم الخان الأحمر شرق القدس

الخارجية الروسية تدعو بريطانيا للكف عن الألاعيب بالمواد الكيميائية

شاهد .. لفات طرح عصرية ومميزة للصيف

ترامب: بوتين مستعد للقائي.. فهل أنا مستعد؟!

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ديكور جديد للاستمتاع بالصيف من بلكونة المنزل ..صور

شاهد .. لفات طرح عصرية ومميزة للصيف

القائم بأعمال نقيب الاجتماعيين لـ صدى البلد: استلمنا النقابة ولا يوجد بها مليم ورفضنا دعم الدولة .. لن نجري انتخابات قبل تعديل القانون .. و3 أسباب رئيسية وراء ارتفاع معدل الجريمة

في عيد ميلادها .. أجمل إطلالات الفنانة أميرة هاني.. صور

الشرطة تبحث عن قاتل طفلة في السادسة من عمرها ذبحت بلا رحمة

فيديو

عبد الرحمن حمود:الدولة أمام تحد كبير للقضاء على الاستروكس
مأذون المشاهير يكشف كواليس الزيجة الأخيرة لرشدى أباظة..فيديو
محمد صلاح في حفل خطوبة شقيقه بطنطا.. فيديو
موقف طريف للفنانة نجلاء فتحى و مأذون المشاهير.. فيديو
رئيس صندوق التأمين الاجتماعى: يوضح خطوات صرف المعاشات

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟