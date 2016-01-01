السعودية تخفض سعر البيع للخام العربي الخفيف لآسيا في أغسطس

قالت شركة أرامكو السعودية إنها خفضت سعر بيع خامها العربي الخفيف في الشحنات المتجهة إلى الزبائن الآسيويين لشهر أغسطس آب 0.20 دولار للبرميل مقارنة مع شهر يوليو تموز ليصل إلى علاوة قدرها 1.90 دولار للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي.



وخفضت أرامكو سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا بمقدار 0.45 دولار في شحنات أغسطس آب مقارنة مع الشهر السابق إلى سعر برنت مخصوما منه 2.85 دولار للبرميل.



وتَحدد سعر الخام العربي الخفيف لشهر أغسطس آب في الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة عند 0.80 دولار فوق مؤشر أرجوس للخامات العالية الكبريت، بما يقل عشرة سنتات للبرميل عن الشهر السابق.