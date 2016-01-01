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وزير الشباب والرياضة يلتقي أعضاء الأسر الطلابية بالجامعات

الخميس 05/يوليه/2018 - 05:10 م
صدى البلد
ريهام بكير
التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس بمسرح الوزارة، مجموعة من طلاب الجامعات المصرية أعضاء الأسر الطلابية؛ للتعرف على احتياجاتهم ومقترحاتهم حول البرامج والأنشطة المختلفة التي تنفذها الوزارة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الشباب هم من يحملون على عاتقهم مسئولية بناء البلاد وتنميتها، مطالبًا الشباب بالتعلم الجيد والحصول على الدورات التدريبية المختلفة لتنمية مهاراتهم بالشكل الذي يساهم في تحقيق التقدم للبلاد في مختلف المجالات.

وأوضح وزير الشباب أن الوزارة ستحرص على التعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ حزمة من الأنشطة والبرامج والمشروعات الشبابية التي تتوائم واحتياجات الشباب وأفكارهم، مشيرا إنه سيتم العمل على تطوير مراكز الشباب بحيث تكون مراكز لخدمة المجتمع بأيدي الشباب.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي أنه سيتم تشكيل مجموعات عمل من الشباب من جميع المحافظات للتواصل والتنسيق مع الوزارة والتعرف على رغباتهم ومقترحاتهم حول ما يحتاجونه من الوزارة من برامج وأنشطة، لافتا إلى القيام باستطلاع أراء الطلاب أعضاء الأسر الطلابية بالجامعات للتعرف على ما يحتاجونه من الوزارة من برامج، وما الأدوار التي يمكن أن يقدمها الطلاب للمجتمع.

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