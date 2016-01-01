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محافظات

محافظ بورسعيد يتابع إنشاء المركز الرياضي بالحي الإماراتي

الخميس 05/يوليه/2018 - 05:16 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
محمد الغزاوى
عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، اجتماعا مع مسئولى شركة اينى الايطالية للتعرف علي ما تم من أعمال بمركز شباب الحي الاماراتي الذي يجري انشاؤه والمقام علي مساحة 4747 مترا مربعل، بحضور الدكتور علي ابو سمرة مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

ويتضمن مركز الشباب ملعبا قانونيا وملعبا متعدد الاغراض وصالة للالعاب الرياضية ومكتبة للأطفال ومعملا للحاسب الآلي وحديقة للأطفال وتتولي شركة ايني تجهيز المركز الرياضي والطبي بأحدث الأجهزة لخدمة السكان.

من جانبه قدم دومينيكو ديبيلو مدير قسم الخدمات المجتمعية بشركة بتروبل الشكر للواء محافظ بورسعيد علي التعاون الكامل مع الشركة المنفذة للمشروع وجميع الجهات المشاركة.

يذكر أن العمل بدأ أيضا في أحدث مركز طبي قدمته نفس الشركة ويقام في حي الإمارات أيضا.
محافظ بورسعيد يتابع إنشاء المركز الرياضي بالحي الإماراتي
محافظ بورسعيد يتابع إنشاء المركز الرياضي بالحي الإماراتي
محافظ بورسعيد يتابع إنشاء المركز الرياضي بالحي الإماراتي

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