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ثقافة

احتفالات بفرع ثقافة الشرقية الثقافية بثورة 30 يونيو .. صور

الخميس 05/يوليه/2018 - 05:11 م
صدى البلد
طارق موسى
نظم فرع ثقافة الشرقية التابع لإقليم شرق الدلتا مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية احتفالًا بذكرى 30 يونيو، حيث أقام الفرع عرض فني لفرقة محمد عبد الوهاب للموسيقي العربية بقيادة المايسترو قطب السيد بساحة قصر ثقافة الزقازيق في السابعة مساءا.

كما نفذ قصر ثقافة منيا القمح أمسية شعرية لأدباء منيا القمح عن ثورة يونيو، إضافة إلي عقد نادي أدب قصر ثقافة منيا القمح أمسية بعنوان "ثورة يونيو والتغير المجتمعي" ألقاها الدكتور فريد فرح، تحدث فيها عن ذكري ثورة 30 يونيو قائلًا "أنها ذكري غالية علي كل مصري، فقد تم تخليص البلاد من جماعة الإخوان الإرهابية حيث استعادت مصر قوتها وأمنها واستقرارها ومسارها الصحيح وعبر عن إرادة شعب، وأثبتت أن الشعب المصري العظيم لديه الكثير من الوعي السياسي فشعب مصر استطاع أن يصوب مسار البلاد وأثبت للعالم أن ارادته لا تنكسر، وقد قام الجيش المصري والشرطة بالوقوف خلف الشعب المصري وحمايته من الإرهاب الأسود، كما انهم يواصلون مسيرة البناء والتنمية للوطن" وذلك بنادي كفرصقر الرياضي الساعة الثامنة مساءا.

وعلى الجانب الآخر أحييت فرقة الشرقية للإنشاد الديني بقيادة المايسترو أحمد صلاح الذكري الخامسة لثورة 30 يونيو بدار المسنين بالزقازيق، واختتمت الأنشطة بتنظيم قصر ثقافة ديرب نجم محاضرة ثقافية بعنوان "الصحة الإنجابية" ألقتها الدكتورة أمل البرعى.
احتفالات بفرع ثقافة الشرقية الثقافية بثورة 30 يونيو .. صور
احتفالات بفرع ثقافة الشرقية الثقافية بثورة 30 يونيو .. صور
احتفالات بفرع ثقافة الشرقية الثقافية بثورة 30 يونيو .. صور

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