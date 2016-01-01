واعظة: واعظات الأوقاف متطوعات وقادرات على الإفتاء.. فيديو

قالت الدكتورة وفاء عبدالسلام، واعظة بالأوقاف، إن الوزارة اعتمدت واعظات ليكن تابعين لها، حيث كان يوجد واعظات في السابق ولكن تم فلترتهن واختيار الأفضل ليتحدثن باسم الأوقاف بعد المرور باختبارات ومراحل متعددة.



وأضافت "عبدالسلام" في لقاء لبرنامج "صباح أون"، المذاع عبر فضائية "أون لايف"، صباح اليوم الخميس، أن الواعظات متطوعات لخدمة الدين والمجتمع.



وأكدت واعظة الأوقاف على أن الواعظات المتطوعات حصلن على دورة تخص فقه المقاصد وهو ذو أهمية كبيرة ليكن قادرات على الإفتاء وفقا لمتطلبات العصر، متابعة أن الواعظين عليهن التطور بشكل دوري ضمن آليات تجديد الخطاب الديني في مصر.



