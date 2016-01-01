حفل تخرج للتعليم التربوي المفتوح بجامعة العريش

نظمت إدارة التعليم التربوي المفتوح بجامعة العريش بشمال سيناء، اليوم، الخميس، احتفال تخريج الدفعة الرابعة بحضور الدكتور حبش النادى رئيس جامعة العريش وعمداء كليات الجامعة والخريجين وأسرهم.



وقدم الدكتور حبش النادى رئيس جامعة العريش التهنئة للخريجين، مشيرا إلى أن عودة الدراسة تحمل أخبارا سارة لكل أهالي شمال سيناء سيعلن عنها خلال الأيام القادمة.



وأشاد النادى بجهود ودعم المجتمع السيناوى لعودة الدراسة بجامعة العريش، ومعبرا عن امتنانه وتقديره لكافة أجهزة الدولة على تعاونها مع الجامعة لنجاح قرار عودة الدراسة.



وقال الدكتور صالح محمد صالح مدير مركز التعليم المفتوح وعميد تجارة العريش، أن الاحتفال جاء بعد عودة الدراسة للفرقة الرابعة بكليات جامعة العريش، مشيرا أن الدراسة كانت ستنقل خارج العريش، وبجهود رئيس الجامعة تم الموافقة على أن تستكمل لتبقى الدراسة، وتأكيد أن يد تبنى ويد تحارب الإرهاب.