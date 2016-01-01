أغنية أصالة الجديدة كلمة عادية تتجاوز المليون مشاهدة



استطاعت أغنية الفنانة السورية أصالة نصري الجديدة "كلمة عادية" خلال 10 أيام فقط تحقيق عدد مشاهدات كبير يتجاوز مليون مشاهدة بعد أن طرحتها على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" خلال عيد الفطر الماضي.



وأصرت أصالة، على أن تشارك جمهورها بأغنية “كلمة عادية” للاحتفال بعيد الفطر وهي إحدى أغانيها المنفردة؛ وتستعد لوضع اللمسات الأخيرة على ألبومها المقبل والذي سيضم عددًا من الأغاني المتنوعة في اللهجات العربية، وطرحت أصالة الأغنية عبر موقع أنغامي، قبل أن تطرحها عبر قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب".



كلمة عادية من كلمات وألحان يوم، توزيع أحمد إبراهيم، تأليف وتريات سعيد كمال، جيتار مصطفى أصلان، شيلو يحيى مهدى، باص Raja، درامز أحمد إبراهيم، تسجيل مهندس محمد عدس، وميكس وماستر أحمد إبراهيم، حيث تم التسجيل بستوديوهات صوت الحب.

