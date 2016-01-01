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منوعات

حقق حلمه ووجد كنزًا بالملايين في منزله

الخميس 05/يوليه/2018 - 08:03 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
محمد عبدالله
يحلم الكثيرون في أن يجدوا كنزًا في منازلهم أو في أعمالهم أو في طريقهم إلى المنزل، لكن قد يتحول الحلم إلى حقيقة ويجد شاب كنزًا في منزله.

وأصيب مالك أحد المنازل في مدينة بريسبان الأسترالية بحالة من الذهول تحولت إلى فرحة عارمة، بعدما اكتشف وجود منجم ذهب في حديقة منزله الخلفية، حسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

واشترى أنطوني دولين المنزل قبل 3 سنوات، لكنه لم يكن على علم بتواجد منجم ذهب في حديقته، ولا مالكي المنازل السابقين لكنه قبل أيام قليلة فقط اكتشف مساحة الأرض البالغة 16.5 هكتار.

وبعد فحص المنجم، تم اكتشاف أنه كان بعمق 6 أمتار، مع تواجد باب حديدي، لكنه لم يشأ دخوله لمعرفة ما يتواجد داخله.

لكنه اكتشف المفاجأة بعدما واتته رغيه في اكتشافه بعد أن اقنعه أحد اصدقائه بذلك، وستجري السلطات تحقيقاتها لاكتشاف المنجم، والذي سيعود عليه بثروة كبيرة.

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