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أخبار البلد

المحامين تشكل لجنة لاستغلال عقارات الساحل الشمالى كمصيف لأعضائها

الخميس 05/يوليه/2018 - 05:17 م
صدى البلد
حمادة خطاب
قرر مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب سامح عاشور، تشكيل لجنة لمعاينة عمارات النقابة فى منطقة الساحل الشمالى لاستغلالها كمصيف للمحامين وأسرهم، وتقديم دراسة شاملة حول آليات استخدامه كخدمة لهم.

كما قرر المجلس إقامة ملتقى لشباب المحامين على مستوى الجمهورية بأماكن متعددة، ليكون من أكتوبر حتى ديسمبر المقبل، بمشاركة 50 % من طلاب معهد المحاماة المتفوقين مع اختيار متنوع للعدد المتبقى، على أن يكون لمدة يومين من مختلف النقابات الفرعية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس نقابة المحامين الشهرى، اليوم الخميس بمقر النقابة العامة برئاسة النقيب سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب.

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