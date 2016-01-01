وزيرة التخطيط: خطة عمل لعرض مواهب الشباب على الرئيس.. فيديو

أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن مؤتمر التميز شهد حضورا متميزا لكل مؤسسات الدولة من الوزراء والسفراء ومحافظين ورؤساء الجامعات وأعضاء مجلس النواب.



وأضافت السعيد في لقاء لفضائية "أكسترا نيوز" على هامش مؤتمر التميز، ان المؤتمر شمل جلسات متنوعة وتم عرض جوانب التميز والتطور في الخدمات الحكومية المصرية.



وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن محاولة الاستفادة من خبرات الحكومة الإماراتية في ذلك الشأن، وأن هناك مجموعة من الأهداف التي تم الاتفاق عليها خلال المؤتمر، ومنها وجود مراكز خدمات نموذجية في القاهرة وآخر في إحدى المحافظات، بالإضافة إلى اكتشاف الكفاءات والمواهب المتميزة من الشباب وتجهيزها في خطة عمل سريعة وسوف يتم عرضها على رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى منظومة بناء القدرات ووحدات الجودة والتميز.

