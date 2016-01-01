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ننشر الأسباب الحقيقية لانهيار عقار منطقة الساحل بشبرا

الخميس 05/يوليه/2018 - 05:14 م
صدى البلد
البهى عمرو
عرض ببرنامج « أنا والناس» المذاع على قناة الحياة تقديم الإعلامية أميرة بدر، تقرير فيديو من منطقة الساحل بشبرا مصر، لمعرفة الأسباب الحقيقية فى انهيار العقار.

وقال أحد المواطنين، إن الجميع لم يشعر بشيء إلا بعد سقوط المنازل، مؤكدا أن هناك مواطنا لم يتم العثور عليه حتى الآن.

وفى نفس السياق قال مواطن آخر إن السبب فى انهيار العقار هو عمليات حفر لإنشاء مبنى مجاور للعقار المنهار.

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