محرقتان جديدتان للعمل بمنطقة المدفن الصحي ببورسعيد

قرر محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، التعاقد علي شراء 2 محرقة جديدة للعمل بمنطقة المدفن الصحي للنفايات الطبية لتدخل الخدمة بجانب عدد 4 محارق أخرى من أجل استمرار أداء المنظومة لتغطي كافة المستشفيات الحكومية والخاصة وذلك بعد الحصول علي الموافقات البيئية اللازمة لزيادة تلك المحارق.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد مع مسئولي الصحة والإدارة المالية والجهاز التنفيذي بحضور عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد.



وأصدر المحافظ توجيهاته بعمل لائحة تنفيذية تنظم سير العمل بالمنظومة بحيث تكون أكثر تحفيزا للعاملين بها مع وضع خطة صيانة دورية لكافة المحارق لضمان استمرار العمل بكامل قوتها.



يذكر أن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد تفقد خلال الفترة الماضية منطقة المدفن الصحي للنفايات الطبية ومجمع المحارق، للوقوف على الوضع الحالي لها ومدي احتياجاتها للتطوير المرحلة المقبلة ووجه خلالها برفع كفاءة وتطوير المدفن الصحي عن طريق الإنتاج الحربي، وكذلك إقامة محرقة جديدة بما يساعد علي سهولة وسرعة انجاز العمل والتخلص الآمن من النفايات الطبية.