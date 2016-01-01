روبابيكيا يشارك في بينالى فينسيا للعمارة لعام 2018 بامستردام

يشارك مشروع " روبابيكيا" الذي مثل الجناح المصري ببينالي فينسيا لعام 2018 بعد اختياره عن طريق التسابق العلني الذي طرحه الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس " محمد ابو سعده" ، والذي تم اختياره ضمن أفضل عشرة أجنحة ببينالي فينسيا للعمارة والمستمر حتى نوفمبر 2018.



جدير بالذكر ان المشروع رؤية المصممين م. إسلام المشتولي ومعاذ صبحي وفريق العمل المشارك معهم في عمل مسابقة المهرجان الدولي للعمارة W.A.F Awards 2018 .



وقد تم اختيار المشروع ضمن القائمة المختصرة المنتقاه بالمسابقة لإستكمال المنافسة والتي تضمن عرض المشروعات على لجنة التحكيم وشرحها في 27 نوفمبر 2018 .



و يشارك ببينالي فينسيا أكثر من 1000 مشروع من 81 دولة في جميع أنحاء العالم ، وأعلنت إدارة المهرجان عن قائمة مختصرة لجوائز 2018 ، والتي تضم 536 مشروعًا تتراوح من المنازل العائلية الصغيرة إلى المدارس والمحطات والمتاحف والبنية التحتية ومشاريع المناظر الطبيعية الكبيرة.



ويعد اختيار المشروع ضمن القائمة المختصرة المنتقاه ، تقديرًا لتميز المشروع ويقدم المشروع تحت رعاية الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ، ووفق رؤية الجهاز تشجيع المعماريين الشباب للمشاركة في المحافل المعمارية الدولية بالمشاريع التي تقدم حلول للمشاكل المختلفة .