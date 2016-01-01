أبو الغيط يدعو لوقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا

دعا أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، إلى وقف فوري لإطلاق النار في سوريا، مشددا على ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2401 (2018) والذي يدعو الى التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا والسماح بدخول المساعدات الانسانية للمناطق المحاصرة دون قيود.



كما دعا الأمين العام للجامعة الأطراف المعنية والمنخرطة في الصراع السوري الى العمل على التهدئة ووضع حد لهذا التصعيد العسكري حفاظًا على أرواح المدنيين الأبرياء وأمن واستقرار المنطقة، وأكد أن التعامل مع موجات النازحين يتطلب تضافرًا من كل قوى المجتمع الدولي لتقاسم الأعباء ولتجنُب المزيد من التدهور في الموقف، وبحيث لا تؤثر موجات النزوح على الاستقرار في الدول المجاورة التي تحملت بالفعل أعباء هائلة في إغاثة اللاجئين السوريين واستضافتهم.



وقال بيان لجامعة الدول العربية أن الأمين العام يتابع بقلق وانزعاج شديدين التصعيد العسكري الخطير الذي يشهده جنوب غرب سوريا مؤخرًا، وما نتج عنه من سقوط أعداد من القتلى والجرحى المدنيين، وتصاعد أعداد النازحين الذين تجاوز عددهم 300 ألف شخص، وبما يفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا ويُهدد بانفجار الأوضاع على الحدود مع الدول المجاورة.



وأوضح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة، أن أبو الغيط حذّر من تداعيات هذا التصعيد والذي من شأنه أن يقوِّض الجهود الدولية المبذولة للدفع بالعملية السياسية برعاية الأمم المتحدة، و يفاقم من حدة الأزمة الانسانية السورية.

