مصر تستضيف مؤتمرا دوليا للأشعة التداخلية

تستضيف مصر، المؤتمر الدولي للأشعة التداخلية، "Meet Symposia"، في الفترة من 15 إلي 17 يناير لعام 2019، والذي يُصنف من قبل الخبراء في الولايات المتحدة بأنه من أكبر خمس مؤتمرات من نوعها عالميًا، كما أنه المشاركة الأولى من نوعها، والأبرز في الشرق الأوسط وأفريقيا.



وقد وجه الدكتور وائل سعد أستاذ ورئيس قسم الأشعة التداخلية بجامعة متشجان بالولايات المتحدة الأمريكية، دعوة إلي محافظة بورسعيد لحضور المؤتمر.



جاء ذلك بعد إعلان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن دراسة لإنشاء وحدة للأشعة التداخلية بمركز بورسعيد للأشعة، من أجل مواكبة كل ما هو جديد في المجال، وتقديم خدمة لائقة ومتميزة للمواطنين، وتوفير مشقة السفر على المرضى للسفر للمحافظات الأخرى، وتطوير مبنى مركز بورسعيد للأشعة المقطعية وتأهيله لتقديم كافة الخدمات بكفاءة عالية، وذلك بحضور وكيل وزارة الصحة، ومدير مركز بورسعيد للأشعة، وأحد الأساتذة المتخصصين في مجال الأشعة التداخلية.



وقال سعد: "إن ما قام به محافظ بورسعيد هو خطوة مهمة وإيجابية بل ومثالية، ففكرة أن تهتم المحافظات بالأشعة التداخلية وتعمل علي توفير البنية التحتية لهذا النوع من الأشعة في مستشفياتها والمعاهد الصحية لديها بالإضافة إلي توفير الغرف والاستراحات للمرضي والأجهزة اللازمة هو أمر مهم، ولكن أيضا يجب أن يكون هناك تدريب عالي المستوي للأطباء في هذا التخصص الدقيق في مجال الجراحة".



وفى هذا السياق قال الدكتور احمد كامل استاذ ورئيس قسم الاشعة التداخلية بجامعة الاباما بالولايات المتحدة، أن الاهتمام بهذا التخصص يعتبر امرا ملحًا فى هذا التوقيت لما لها من اهمية فى علاج امراض عديدة منها السمنة والنحافة و الاورام وما تلقاه من تطورات طبية فى جميع دول العالم.



وأكد "كامل" على ان مثل هذه التجربة فى بورسعيد لابد ان تعمم على جميع المحافظات فى مصر، حيث ان افتتاح هذه الوحدات يساعد على خلق فرص بديلة للعمليات والجراحات اليومية و هو ما نسعى اليه فى المؤتمر ، كما نقوم بنقل التجارب والخبرات الاجنبية إلى مصر لاستغلالها فى هذه المراكز و المستشفيات.